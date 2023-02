Fettabsaugung: Maria Lo Porto hatte erneute Schönheits-OP

Maria Lo Porto hat sich wieder unters Messer gelegt. Die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin macht kein Geheimnis daraus, dass an ihr nicht alles echt ist: Anfang 2021 ließ sie sich bereits Fett am Bauch absaugen und unterzog sich zusätzlich einer Bauchdeckenstraffung. Noch im selben Jahr ließ sich Maria die Brust straffen, zudem wurde ihr Fett am Oberschenkel abgesaugt. Nun ließ sich die Köln 50667-Bekanntheit wieder mit ärztlicher Hilfe verschönern.

Im Interview mit Promiflash verriet Maria, dass sie kürzlich für zwei Beauty-Eingriffe wieder in Istanbul war. "Ich hatte eine Fettabsaugung am Bauch und Oberschenkeln und habe mir Veneers machen lassen", erklärte der TV-Star. Der Eingriff sei bereits vier Wochen her, trotzdem sei sie bereits megazufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt soll auch erst mal Schluss sein: "Ich möchte keine weiteren Eingriffe machen lassen. Ich fühle mich jetzt mehr als wohl in meinem Körper", stellte Maria klar.

Für ihren letzten Eingriff hatte die Kölnerin jedoch einen Grund: "Ich habe von Natur aus sehr kräftige Oberschenkel, was mich immer sehr gestört hat und darum habe ich mich für die OP entschieden. Ich habe mir es natürlich gut überlegt, diesen Schritt zu gehen, da ja auch bei jeder OP ein Risiko besteht. Das muss einem bewusst sein", erklärte Maria weiter.

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, Reality-TV-Star

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, Juni 2022

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, Reality-TV-Star

