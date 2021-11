Maria Lo Porto hat sich wieder unters Messer gelegt! Die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin macht kein Geheimnis daraus, dass an ihr nicht alles echt ist: Anfang des Jahres ließ sie sich bereits Fett am Bauch absaugen und unterzog sich zusätzlich einer Bauchdeckenstraffung. Jetzt stattete die Köln 50667-Bekanntheit ihrem Beauty-Doc in der Türkei einen weiteren Besuch ab: Mit Promiflash sprach Maria nun über ihren OP-Marathon!

"Ich habe mir meine Oberschenkel absaugen und die Brust straffen lassen", berichtete die 32-Jährige im Promiflash-Interview. Zunächst habe sie lange überlegt, ob sie ihre Oberweite lieber vergrößern lassen soll. Letztendlich habe sich Maria aber dagegen entschieden, weil sie sich keinen Fremdkörper einsetzen lassen wollte, den sie nicht unbedingt zum Leben brauche. "Dazu kommt, dass ich kleine Boobies auch einfach sexy finde", führte die Kölnerin weiter aus.

Doch weshalb hat sie sich zu einem weiteren Beauty-Eingriff entschlossen? "Meine Brüste habe ich straffen lassen, weil ich früher stark übergewichtig war und viele Kilos abgenommen habe", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit. Maria sei mit ihrer Oberweite sehr unzufrieden gewesen – und habe sich deshalb unbedingt diesen Traum erfüllen wollen. Dafür habe sie auch einiges blechen müssen: "Die Kosten für den Eingriff liegen bei 5000 Euro."

Letztendlich scheint es das Geld aber wert gewesen zu sein. Die Influencerin hatte nach der OP kaum Schmerzen – und der Schönheitschirurg kümmere sich ebenfalls gut um sie: "Ich bin immer im Kontakt mit dem Arzt bezüglich der Wundheilung." Auch im Alltag komme sie mittlerweile wieder gut zurecht. "Ich darf nicht zu schwer heben, aber dafür habe ich ja einen Mann", meinte Maria abschließend.

