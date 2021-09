Sinan-G (34) hat ein Angebot für Yeliz Koc (27). Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet aktuell ihr erstes Kind von ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29). Seit dem Liebes-Aus liefern sich die beiden eine wahre Schlammschlacht im Netz. Yeliz zweifelt sogar daran, ob Jimi bei der Geburt ihres Kindes mit dabei sein soll oder nicht. Jetzt bot Rapper Sinan-G der Influencerin an, ihr im Kreißsaal beizustehen.

Der Musiker adressierte die werdende Mutter in seiner Instagram-Story: "Liebe Yeliz, ich hab deine Story mitbekommen. Und ich muss sagen: Die Lage, in der du dich befindest, finde ich sehr traurig." In der besagten Clips hatte Yeliz Fans darüber abstimmen lassen, ob Jimi bei der Geburt ihres Babys mit dabei sein soll oder nicht. Falls der "Wilde Kerle"-Star es tatsächlich nicht in den Kreißsaal schaffen sollte, wird die Influencerin aber vermutlich nicht alleine sein. Jetzt bot sich Sinan-G als Begleitperson an: "Und falls das nicht zustande kommt, dass der Vater bei der Geburt dabei ist, könnte ich dir auch beistehen und dir Kraft geben."

Ob das dem Vater des Kindes gefallen wird? Denn Jimis Management äußerte bereits seinen Unmut über die Online-Abstimmung von Yeliz. In einem offiziellen Statement heißt es: "Es ist eine schwierige Zeit für beide, die man nicht mit unwahren Fakten in der Öffentlichkeit noch pushen sollte."

