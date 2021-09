Melanie Müller (33) und Jörg Draeger (75) machen jetzt gemeinsame Sache! Die Ballermannsängerin und der Kult-Moderator waren bis vor wenigen Wochen zusammen bei Promi Big Brother. Während ihrer Zeit im TV-Container haben die beiden sich gut verstanden und sind offenbar Freunde geworden. Die Ex-WG-Mitbewohner sind anscheinend jetzt so dicke miteinander, dass sie einen Song geschrieben haben – und zwar über ihre Erfahrungen beim großen Bruder!

Das gibt das neugeformte musikalische Duo nun gegenüber Bild preis. In einem Video verrät Melli, dass ihr das Lied sehr viel bedeute. "Wir haben mehrere Nächte zusammen bei Promi BB verbracht und ich hatte da so eine besondere Nacht, wo ich mich dir [Jörg] nachts offenbart habe, also gefühlsmäßig", teasert der Glatzkopf an. Jörg erklärt dann genauer, was diesen einen Abend so einzigartig gemacht hat. Er habe nämlich die echte Melli kennengelernt und alle Vorurteile ihr gegenüber abgelegt – und genau darum geht es auch in ihrem Song "Für eine Nacht".

Diese schöne Zeit, die sie gemeinsam bei Promi BB hatten, haben sie nun versucht, in ihrem Lied zum Ausdruck zu bringen. "Einfach um unsere Gefühle auszubreiten und darüber freue ich mich", erzählt die gebürtige Sächsin. Auch Jörg sei richtig glücklich über ihr Werk und könne es gar nicht abwarten, bis die Leute es zu hören bekommen.

