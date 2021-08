Huch, was ist denn in Melanie Müller (33) gefahren? Die Reality-TV-Darstellerin macht aktuell bei Promi Big Brother eine schwere Zeit durch. So sprach sie schon öfter über ihre Eheprobleme mit ihrem Mann Mike und weinte deswegen bereits bitterlich. Doch in der vergangenen Folge fiel Melli nicht nur aufgrund ihrer Sorgen, sondern auch wegen ihres Erscheinungsbildes auf: Sie trug plötzlich eine Glatze!

Bei "Promi Big Brother" zeigte sich die einstige Promis unter Palmen-Teilnehmerin mit einem kahlrasierten Schädel. Jetzt klärte Sat.1 auf: Im Rahmen eines Spieles, das heute Abend ausgestrahlt wird, mussten die Bewohner insgesamt 35 Gramm ihrer eigenen Haare abliefern, um eine gemeinsame Party schmeißen zu können. Kandidaten wie Melli legten sich dabei ganz schön ins Zeug und schreckten nicht davor zurück, sogar ihr Kopfhaar in den Topf zu werfen.

Auch der Teilnehmer Danny Liedtke (31) zog nach und rasierte sich prompt eine Glatze. Etwas zurück hielt sich dagegen Jörg Draeger (75). Die TV-Legende konnte es nur schwer übers Herz bringen, ein paar Strähnchen Ihres Haupthaares abzuschneiden. Doch die Bewohner wissen: Man hat bekanntlich nicht nur Haare am Kopf. "Danny, hast du noch Sackhaare? Dann schnippel dir die ab", war zum Beispiel Mellis weiser Rat an Danny.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten: Danny Liedtke, Melanie Müller und Paco Steinbeck

ActionPress Jörg Draeger, TV-Moderator

Sat.1 Danny Liedtke, Melanie Müller und Paco Steinbeck, cooles Glatzen-Trio

