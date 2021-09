Sarah Jessica Parker (56) gedenkt ihrem verstorbenen Business-Partner George Malkemus III. Die Schauspielerin, die bekannt ist für ihre Rolle der Carrie Bradshaw in Sex and the City, arbeitete jahrelang zusammen mit dem Geschäftsmann an ihrer Schuhmarke SJP Shoes. Vor drei Tagen verlor der 67-Jährige dann endgültig den Kampf gegen Krebs. Sarah teilte jetzt ein paar rührende Worte über ihren Freund und Kollegen.

Auf Instagram schrieb der Hollywoodstar: "Ich finde kaum die richtigen Worte. [...] Ich kann heute nur sagen, dass ich einfach untröstlich bin." Der Entrepreneur arbeitete seit vielen Jahren für die Modemarke Manolo Blahnik und rief vor rund sieben Jahren zusammen mit Sarah die Marke SJP by Sarah Jessica Parker ins Leben. "Ich werde mir den Rest meines Lebens die Frage stellen: 'Was würde George tun?' Ich werde dich unglaublich vermissen", betonte die Schauspielerin.

In einem offiziellen Statement erklärte Sarah: "Ich hatte vor, so lange mit George zusammenzuarbeiten, so lange Frauen Schuhe tragen. Ich fühle mich so geehrt, dass ich jahrelang mit ihm arbeiten durfte, aber vor allem dass wir jahrelang Freunde waren." Die "Hocus Pocus"-Darstellerin sendete ihr herzliches Beileid an Georges Ehemann Tony.

Getty Images George Malkemus III, 2019

Getty Images Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"

Getty Images Sarah Jessica Parker

