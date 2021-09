Wem gehört das Herz von Schlager-Newcomer Eric Philippi? Am Wochenende konnte der Saarländer Florian Silbereisens (40) große "Schlagerchallenge" für sich entscheiden. Für den 24-Jährigen steht nun eine aufregende Zeit mit Interviews, Auftritten und allem, was sonst noch so zu einer Schlagerkarriere gehört, an. Mit seinem brandneuen Album "Schockverliebt" will er jetzt voll durchstarten. Ist der Titel womöglich einer bestimmten Person gewidmet? Eric verriet nun, wer ihm tatsächlich sogar noch mehr als die Musik bedeutet.

In seiner aktuellen Single, die ebenfalls "Schockverliebt" betitelt wurde, heißt es: "So jemand wie ich braucht so jemand wie dich schon immer, denn mit dir und mir würde sicher was gehen, oder nicht?" Eric verriet zwar nicht, ob er momentan verliebt ist oder nicht, doch er offenbarte auf Instagram: "Meine erste und größte Liebe? Mama!" Zu seinen Eltern habe er generell ein sehr enges Verhältnis, wie er gegenüber Bild offenbarte. Sein Vater Martin sei für ihn ein Vorbild, ein bester Freund und ein Idol. Durch ihn habe Eric nämlich seine Liebe zur Musik entdeckt.

Eric kommt nach seinem Auftritt in Florian Silbereisens Show auf jeden Fall gut bei den Fans an. Nach dem Sieg in der Sendung wurde der "Schockverliebt"-Interpret im Netz gefeiert: "Der Eric macht den Schlager außergewöhnlicher. Keine Frage. Ist eine Bereicherung. Und zum Abschluss live. Super."

Anzeige

Instagram / eric_philippi Schlager-Newcomer Eric Philippi

Anzeige

ActionPress Florian Silbereisen im Dezember 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / eric_philippi Schlagersänger Eric Philippi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de