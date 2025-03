Hohes Stresslevel: Eric Philippi sagt Konzert in Köln ab

Eric Philippi hat sein für den 30. März 2025 geplantes Konzert in Köln abgesagt und damit bei seinen Fans für gemischte Gefühle gesorgt. In einer inzwischen gelöschten Instagram-Story begründete der 28-jährige Musiker seine Entscheidung mit gesundheitlichen und persönlichen Gründen. Der Verlobte der Schlagersängerin Michelle (53) erklärte, dass er die Organisation seiner größeren Konzerte selbst in die Hand nehme und den damit verbundenen Aufwand genau kenne. "Mein Herz und das damit verbundene Stress-Pensum rufen mir zu, dass es besser wäre, diese Veranstaltung auszusetzen", erklärte Eric laut MDR. Der Veranstaltungsort, das Clubtheater Gloria, wird an diesem Abend also ohne den beliebten Schlagerstar auskommen müssen.

Um seine Fans nicht allzu sehr zu enttäuschen, stellte Eric jedoch auch Positives in Aussicht: Alle anderen Termine seiner Tour bleiben bestehen. Zudem sei mit der Rückerstattung der Tickets für das abgesagte Konzert bereits alles geregelt, wie er über den Anbieter "ticket-regional.de" versicherte. Der Musiker hatte sich Anfang des Jahres eine Auszeit genommen, um Kraft zu tanken und sich neu zu orientieren. Nun wolle er stärker auf sich und seine innere Stimme hören, um langfristig ausgeglichener und gesünder durch seine Karriere zu gehen. Die Entscheidung fiel ihm zwar schwer, doch sieht er darin eine notwendige Maßnahme für sein Wohlbefinden.

Während Eric beruflich momentan kleinere Brötchen backt, läuft es privat umso besser. Mit seiner Verlobten Michelle plant er derzeit die gemeinsame Zukunft und hatte ihr im vergangenen Jahr einen Antrag gemacht, den sie überglücklich annahm. In einem früheren Interview verriet Eric, wie sehr ihn seine Partnerin inspiriert und wie stark sie sein musikalisches Schaffen beeinflusst. Sein aktuelles Album "Wir bleiben noch" widmete er der Schlagerlegende und nannte sie den wichtigsten Teil seines Lebens. Trotz des 25 Jahre großen Altersunterschieds harmonieren Eric und Michelle offenbar perfekt und schmieden nicht nur Hochzeitspläne, sondern sprechen auch über alternative Familienmodelle, da Michelle selbst keine Kinder mehr bekommen kann.

Getty Images Eric Philippi im April 2022

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Schlager-Paar

