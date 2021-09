Heute ist ein sehr harter Tag für die Familie Ballack. Denn heute wäre Simone (45) und Michael Ballacks (44) Sohn Emilio eigentlich 19 Jahre alt geworden. Doch der Promi-Spross verunglückt Anfang August bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich. Anlässlich seines Geburtstages widmete ihm seine Mutter bereits rührende Worte im Netz. Nun hat sich auch sein Papa erstmals nach dem tragischen Verlust seines Kindes gemeldet.

Der ehemalige Profifußballer teilte auf seinem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Porträtbild von Emilio. Dazu schrieb er: "17:36 Uhr vor 19 Jahren. Deine Abwesenheit lässt mich dich nur noch mehr lieben." Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sein Sohn 2002 geboren wurde, postete der gebürtige Sachse auch den Beitrag: um 17:36 Uhr. Diese rührende Hommage unterstreicht der einstige Kicker noch mit vielen roten Emoji-Herzen.

Nur kurz nach dem tragischen Unfalltod des Teenagers hatte sich bereits Michaels Ex-Freundin Natacha Tannous geäußert und an Emilio erinnert: "Es ist ein so schrecklicher Albtraum, aus dem man am liebsten aufwachen möchte. Du warst ein Sonnenschein und nun bist du gegangen!"

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Instagram / emilioballack Emilio und Michael Ballack im November 2019

Getty Images Michael Ballack, 2010

