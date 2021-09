Simone Mecky-Ballack (45) gedenkt ihres Sohnes! Anfang August machte die schreckliche Nachricht die Runde, dass ihr Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall ums Leben gekommen ist. Weder die Promi Big Brother-Bekanntheit noch ihr Ex-Mann Michael Ballack (44) hatten sich nach dem Tod des Teenagers zu Wort gemeldet. Heute hätte Emilio seinen 19. Geburtstag feiern dürfen. Diesen Tag nutzt seine Mutter nun für einen rührenden Gedenkpost im Netz.

"Mein geliebtes Kind – heute wärst du 19 Jahre alt geworden", beginnt die TV-Bekanntheit ihren emotionalen Beitrag auf Instagram. Zu einem Bild, das sie und ihren Sohn vor genau einem Jahr an seinem 18. Ehrentag zeigt, schreibt sie weiter: "Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde." Die Brünette vermisst ihr Kind "jede Sekunde" und betont, dass sich das niemals ändern wird. Wie schwer die Zeit nach seinem Tod für Simone ist, kommt in dem Posting deutlich zum Ausdruck. "Ich kämpfe mich jeden Tag durchs Leben – für dich und deine Brüder", betonte sie.

Was der 45-Jährigen in den dunkelsten Stunden ihres Lebens aber besonders viel Kraft gibt, ist die große Anteilnahme ihrer Fans. "Ich danke euch sehr für die vielen, vielen Nachrichten und tröstenden Worte. Seid nicht böse, dass ich nicht jedem antworten kann aber ich habe jede einzelne gelesen", richtet die trauernde Mutter das Wort an ihre Community.

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Instagram / emilioballack Emilio Ballack im Juni 2021 in München

Instagram / emilioballack Emilio und Michael Ballack im November 2019

