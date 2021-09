Dagi Bee (26) meldet sich mit einem neuen Schwangerschaftsupdate bei ihren Fans! Anfang August gaben die Influencerin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) bekannt: Sie werden zum ersten Mal Eltern! Seitdem lässt das Paar seine Community im Netz an dieser Reise teilhaben: So präsentiert die YouTuberin beispielsweise regelmäßig ihr wachsendes Babybäuchlein im Netz. Auch sonst scheint sie langsam die typischen Veränderungen an ihrem Körper zu bemerken: Jetzt verriet Dagi, dass sie momentan total viel Hunger hat!

In ihrer Instagram-Story sprach die 26-Jährige ganz offen über ihr derzeitiges Wohlbefinden. "Mir ist richtig aufgefallen, dass ich in den letzten zwei Wochen viel mehr Appetit bekomme, aber dass ich auch irgendwie voll kurzatmig geworden bin", gab Dagi ehrlich zu. Sobald sie ein längeres Gespräch führe oder Treppen steige, bekomme sie direkt viel schlechter Luft als sonst. Das macht der zukünftigen Mama aber anscheinend nichts aus. "So langsam merkt man immer mehr und mehr, dass da wirklich gerade ein neues Leben in einem heranwächst", freute sie sich.

Auch sonst machte der Kölnerin in den vergangenen Wochen schon ihre Gesundheit zu schaffen: Im ersten Trimester ihrer Schwangerschaft war sie beispielsweise oft ziemlich erschöpft. "Die Müdigkeit war sehr krass, gerade so bis zur elften Woche. Ich wollte die ganze Zeit nur schlafen – Motivationsprobleme, Antriebslosigkeit", berichtete Dagi.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

