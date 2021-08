Dagi Bee (26) plaudert über ihr erstes Trimester – und ihre Wehwehchen! Die erfolgreiche YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) erwarten momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der niedlichen Verkündung gibt die Influencerin ihren Fans stets ausführliche Schwangerschaftsupdates in den sozialen Medien. Doch das sah vor einigen Wochen noch ganz anders aus: Denn Dagi war stets müde und hatte große Motivationsprobleme!

In ihrem aktuellen YouTube-Video beantwortete sie die Fragen ihrer neugierigen Follower. Dabei erklärte die Beauty auch, was ihre nervigsten Symptome waren: "Die Müdigkeit war sehr krass, gerade so bis zur elften Woche. Ich wollte die ganze Zeit nur schlafen – Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit. Ich hätte wirklich den ganzen Tag nur im Bett liegen und heulen können", schilderte Dagi ihren Abonnenten. Egal wie viele Stunden sie geschlafen habe, sie sei nie richtig wach geworden.

Das sei nun aber ganz anders. Dagi sprüht nur so vor Energie und ihr kleines Wunder im Bauch offenbar auch. Vor wenigen Tagen hatte die Blondine nämlich berichtet, dass sie die Tritte ihres Babys bereits deutlich spürt: "Es ist gefühlt 24/7 Party in meinem Bauch. Das ist krass."

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de