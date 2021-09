Anne Wünsche (30) geht neue Wege! Die Influencerin hatte eigentlich lange auf die Öffnung ihres eigenen Ladens hingefiebert. Mit einem Shop namens Max und Leni hat sie sich schließlich einen Traum erfüllt – und konnte ihren Fans und Kunden dann ab Frühjahr endlich ihre Ware anbieten. Doch das Projekt ist schon wieder Geschichte: Anne verkündet jetzt plötzlich, dass sie ihr Geschäft wieder schließen möchte!

"Ich habe gemerkt, dass ich mich mit Max und Leni einfach nicht richtig identifizieren kann. Klar, die Artikel sind alle supersüß, aber ich habe gemerkt, dass es für mich manchmal belastend war, Max und Leni zu führen", erklärt Anne in einem YouTube-Video. Nach einem ersten Meeting mit ihrem Team vor drei Monaten hätten sie nun beschlossen, die Reißleine zu ziehen.

Doch die Ladenfläche bleibt nicht ungenutzt – der Berlin - Tag & Nacht-Star hat längst eine neue Idee. "Wir fangen jetzt an, etwas Neues daraus zu zaubern", kündigt die Berlinerin an. Die Umbauarbeiten werden sie wohl eine Weile in Beschlag nehmen. Sie hoffe deshalb, dass sie Mitte Januar 2022 mit ihrem neuen Konzept an den Start gehen kann. Noch will sie nichts Genaueres darüber verraten, teasert aber immerhin an, es würde "Glitzer, bunt, außergewöhnlich, lecker und geil" werden.

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in ihrem Laden

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2021

