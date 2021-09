Was für ein Traumpaar! Im Jahr 2012 war die "Tatsächlich Liebe"-Darstellerin Martine McCutcheon mit ihrem langjährigen Freund Jack McManus am Comer See gemeinsam vor den Traualtar getreten. Im Februar 2015 wurde das Liebesglück des Paares durch die Geburt des gemeinsamen Sohnes Rafferty gekrönt. Auch nach jahrelanger Ehe scheinen die zwei Turteltauben noch total glücklich miteinander zu sein: Vor wenigen Tagen feierten Martine und Jack bereits ihren neunten Hochzeitstag!

In ihrer Instagram-Story teilte die 45-Jährige zu diesem Anlass ein süßes Selfie mit ihrem Ehemann. Auf dem Bild strahlen die beiden in die Kamera – und wirken dabei total vertraut. Unter dem Foto verriet Martine, dass sie mit Jack bei einem romantischen Dinner gewesen sei. "Unser Abendessen war wunderbar. Aber wir konnten es auch kaum erwarten, im Bett zu kuscheln und Netflix zu schauen", berichtete die Schauspielerin von ihrem Hochzeitstag.

In ihrem Instagram-Feed schwelgte Martine ebenfalls in Erinnerungen. Sie postete ein Video, das sie mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Nachwuchs zeigt. In der Kommentarspalte darunter teilte sie die Lyrics zu "I Won't Last A Day Without You" von Paul Williams – dem Hochzeitslied der beiden.

Getty Images Martine McCutcheon im Februar 2016 in London

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon mit ihrem Mann Jack und ihrem Sohn

Getty Images Martine McCutcheon, Schauspielerin

