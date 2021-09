Hat Kevin Reumann nun etwa seine Berufung gefunden? Mit seiner Rolle des 17-jährigen Problemschülers Felix Berger wurde der Laiendarsteller in der Reality-Serie Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt. Auf den Bildschirmen wird man den einstigen TV-Star jetzt aber erst mal nicht mehr sehen – der Influencer hat nämlich ganz andere Pläne: Kevin möchte in naher Zukunft ein Bestatter werden!

"Mein Nachbar ist Bestatter. Durch ihn kam ich mit diesem Beruf in Berührung", erklärte der gelernte Friseur gegenüber Bild. Doch auch der Tod von Ballermann-Star und Entertainer Willi Herren (✝45) brachte Kevin dazu, sich mehr mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Nach einem ersten Probetag entschied sich der 31-Jährige für eine Ausbildung im Betrieb.

Zu Kevins Aufgaben gehören ab sofort sowohl das Abholen des Verstorbenen am Sterbeort sowie das Zurechtmachen des Leichnams und Dekorieren der Trauerhalle. "Manchmal nehme ich Fingerabdrücke von den Toten, als Erinnerung für die Hinterbliebenen", erzählte Kevin. Ihm gehe es vor allem darum, die Toten in Würde zu begleiten und den Hinterbliebenen den Abschied so angenehm wie möglich zu gestalten.

Instagram / kevin_reumann Kevin Reumann im April 2020

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / kevin_reumann Kevin Reumann, "Krass Schule"-Star

