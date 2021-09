Die Beziehung zwischen Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) könnte das Liebescomeback des Jahres werden. Die beiden Turteltauben haben vor Kurzem gemeinsam die Filmfestspiele in Venedig besucht und zeigten sich jüngst als strahlendes Paar auf dem roten Teppich der Met Gala. In einem Interview macht Ben seiner Jennifer jetzt ein großes Kompliment. Er kommt aus dem Schwärmen für die Sängerin anscheinend gar nicht mehr heraus!

"Ich bewundere den Einfluss, den Jennifer auf die Welt hat", erklärt der 49-Jährige in einem Interview mit Adweek. Die "On The Floor"-Interpretin, die puerto-ricanischer Herkunft ist, habe mit ihrem internationalen Erfolg und ihrer Stärke eine "große Gruppe von Menschen inspiriert" und ihnen das Gefühl gegeben, dazuzugehören. "Das ist ein Einfluss, den nur sehr wenig Menschen in der Geschichte hatten – und einer, den ich nie haben werde. Da kann ich nur daneben stehen und sie mit größtem Respekt bewundern", gibt der "Pearl Harbor"-Darsteller zu.

Dass der 49-Jährige seine Freundin so sehr anhimmelt, ist schon seit Längerem klar. Er unterstützt sie, wo er nur kann. Im Sommer besuchte er Jennifer am Set zu einem neuen Film – und auch mit ihren Kindern versteht er sich blendend. Vergangenes Wochenende machte die Patchwork-Familie einen gemeinsamen Ausflug in ein Freilichtkino.

Action Press / Backgrid Jennifer Lopez und Ben Affleck in Venedig, September 2021

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, Juli 2021

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

