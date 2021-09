Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) turteln sich um die Welt! Im Juli haben die Musikerin und der Schauspieler ihr Liebescomeback nach zahlreichen Spekulationen und Gerüchten endlich offiziell gemacht – und schon wenige Wochen später feierten sie ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt bei den Filmfestspielen in Venedig. Jetzt lieferten sie ihren Fans bereits die nächsten süßen Fotos: Jennifer und Ben erschienen nämlich auch bei der Met Gala in New York City gemeinsam!

Auf Fotos des Events, die jetzt unter anderem TMZ vorliegen, zeigen J.Lo und Ben der ganzen Welt, wie sehr sie sich lieben: Auf den Schnappschüssen küsst sich das Paar abseits des roten Teppichs vor den Augen der Fotografen trotz Mundschutz innig. Außerdem soll sich das Paar auf der Gala liebevoll in den Arm genommen und geschmust haben. Dabei trug die 52-Jährige ein auffälliges braunes Outfit im Westernstil: Zu einem imposanten Kleid mit XXL-Dekolleté und einer langen Schleppe kombinierte Jennifer einen Cowboyhut.

Ben hingegen entschied sich für die Veranstaltung der Extraklasse für einen klassischeren Look: Der "Gone Girl"-Darsteller erschien nämlich in einem schwarzen Smoking, einem weißen Hemd und einer schlichten schwarzen Fliege zur Met Gala.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Getty Images Jennifer Lopez bei der Met Gala 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

