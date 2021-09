Die Beziehung zwischen Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) ist womöglich das Liebes-Comeback des Jahres. In den letzten Wochen haben sie immer wieder öffentlich gezeigt, wie verliebt sie sind. So waren sie gemeinsam bei den Filmfestspielen in Venedig oder feierten einen gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala. Nun wurden sie bei einer Familienaktivität fotografiert. Jennifer und Ben machten mit den Kids einen Ausflug ins Freilichtkino!

Die Patchworkfamilie wurde vergangenen Freitag auf dem Parkplatz eines Open-Air-Kinos in Los Angeles abgelichtet. Sie haben sich dort offenbar gemeinsam den Film "School of Rock" angeschaut. Ben und Jennifer machten Arm in Arm einen sichtlich verliebten Eindruck und auch die Kinder waren anscheinend bester Laune. Der Film hat ihnen offenbar sehr zugesagt oder sie waren einfach froh, mal wieder etwas gemeinsam zu unternehmen.

In der Vergangenheit hatten Insider betont, wie gut sich Ben mit Jennifers Kindern versteht. Zu ihren Zwillingen Max (13) und Emme (13) soll er ein sehr gutes Verhältnis pflegen. Der Schauspieler habe bei seinen Ausflügen mit seinen Kindern auch öfters Jennifers Kinder dabei gehabt, bevor das Liebes-Comeback überhaupt offiziell wurde. Und auch zwischen Jennifer und ihren Kindern ist die Beziehung anscheinend sehr liebevoll. So schwärmte Emme in einem Interview von der Sängerin: "Mama ist einfach nur wundervoll!"

Anzeige

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

Anzeige

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

Anzeige

Wusstet ihr, dass Ben so ein gutes Verhältnis zu Jennifers Kindern hat? Ja, das wusste ich! Nein, das überrascht mich schon... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de