Sylvana Wollny (29) ist verlobt – und ihre ganze Familie freut sich mit ihr! Seit mittlerweile zehn Jahren schon ist die TV-Bekanntheit mit ihrem Liebsten Florian Köster (33) zusammen. Bald wollen die zweifachen Eltern auch heiraten – Florian hat um Sylvanas Hand angehalten. Nach dem überraschenden Antrag bezeichnete die 29-Jährige sich als das "glücklichste Mädchen der Welt". Und auch ihre Familie ist ganz aus dem Häuschen, wie diese süßen Posts zeigen.

Sowohl Mama Silvia (56) als auch Sylvanas Schwestern Estefania (19) und Sarafina (26) teilten auf ihren Instagram-Profilen das Foto des Paares von der Verlobungsverkündung. "Meine wunderschöne Schwester wird heiraten. Ich freue mich so, so sehr für euch zwei. Diese Freude und dieses Strahlen in deinen Augen zu sehen, war unbeschreiblich schön", schrieb Estefania dazu. Und Sarafina freut sich schon jetzt auf die Trauung. "Euer großer Tag wird zauberhaft, einfach wunderschön", freute die 26-Jährige sich.

Nach der Hochzeit von Sarafina und Peter (28) im Jahr 2019 steht damit nun die zweite große Hochzeitssause für die Großfamilie an. Wann die Trauung stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Silvia macht schon jetzt deutlich, wie sehr sie sich darauf freut, ihre nächste Tochter im Brautkleid zu sehen. "Sie hat 'Ja' gesagt. Ich bin stolz auf euch", teilte die ehemalige Promi Big Brother-Siegerin im Netz mit.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im September 2018

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

