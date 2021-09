Bei Sylvana Wollny (29) läuten bald die Hochzeitsglocken! Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Partner Florian Köster (33) sind mittlerweile seit zehn Jahren ein Paar und haben sogar schon zwei gemeinsame Kinder: Celina-Sophie (8) und Anastasia Sophie (2). Doch zuletzt musste sie sich große Sorgen um ihren Schatz machen, nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert werden musste. Umso erfreulicher ist nun die Nachricht: Der Familienvater hat Sylvana einen Antrag gemacht!

Und die Tochter von Kult-TV-Mutter Silvia Wollny (56) hat ihn natürlich auch angenommen, wie sie nun stolz auf Instagram verkündete: "Ich habe Ja gesagt." Florian habe ihr am 17. September die große Frage gestellt und die Braut in spe könnte allem Anschein nach nicht begeisterter über die Verlobung sein. "Ich kann es immer noch nicht glauben, aber du hast mich schon wieder zum glücklichsten Mädchen auf der ganzen Welt gemacht. Dieses Gefühl, als du vor mir auf die Knie gegangen bist, ist einfach unbeschreiblich", freut sich die Zweifach-Mama, die ihr Glück kaum in Worte fassen könne.

Ein paar mehr Worte fand hingegen ihre Mama Silvia. Sie reagierte bereits auf die Verlobungsnews und gratulierte den beiden Turteltauben nun auf ihrem Instagram-Account. Die Blondine teilte ein Bild von Sylvana und ihrem Florian und betonte: "Ich bin stolz auf euch."

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit Tochter Celina

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihr Mann Florian

