Die Radfords können jetzt das 22. Baby-Album anlegen! Sue Radford ist in den vergangenen Jahrzehnten fast durchgängig schwanger gewesen: Zusammen mit Mann Noel hat sie in 30 Jahren 22 Kinder zur Welt gebracht – ihre Familie ist die größte in Großbritannien! Ihr neuester Familienzugang erblickte erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt. Sie haben ein kleines Mädchen bekommen. Und nun zeigen sie ihren Fans auch die ersten Bilder ihres Sprösslings.

Kurz nach der Geburt begeisterten Sue und Noel ihre Instagram-Community mit einer süßen Detail-Aufnahme der Hand ihrer Jüngsten. Nun folgen erste knuffige Schnappschüsse, auf der man auch das Gesicht ihres Spatzes erkennen kann. Die Fans sind begeistert und finden, sie sei eindeutig eine Radford und vor allem ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Die kleine Maus hat bereits auch ihre größeren Geschwister kennengelernt und mit jedem eine ausgiebige Kuscheleinheit genossen, wie die Familie auf ihrem YouTube-Kanal zeigt. Die jüngste Tochter darf sich über insgesamt elf Brüder und zehn Schwestern freuen.

Doch wie heißt die Mini-Radford? Das wollen Sue und Noel erst in den kommenden Tagen bekanntgeben. Die Supporter können sich allem Anschein nach darauf freuen, dass die Kleine zwei Namen erhalten wird. Bis auf ihren erstgeborenen Sohn Christopher haben alle anderen Radford-Kids von ihren Eltern auch einen Zweitnamen erhalten.

Instagram / theradfordfamily Die jüngste Tochter von Sue und Noel Radford

Instagram / theradfordfamily Drei Kinder der Familie Radford aus England

Instagram / theradfordfamily Christopher Radford mit seinen Schwestern



