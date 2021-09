Tommy Pedroni hat endlich die Richtige gefunden. Bei Ex on the Beach hatte der gebürtige Franzose Sandra (29) kennengelernt und alle Zeichen standen auf Liebe. Doch die beiden wurden nach der Show kein Paar, denn der Hottie nahm an Are You The One – Reality Stars in Love teil. In der großen Wiedersehenshow gestand Tommy dann, dass er und Sandra nach seiner Teilnahme doch noch zueinandergefunden haben. Und Tommy könnte mit seiner Sandra nicht glücklicher sein.

In einem gemeinsamen Livestream auf Instagram plauderten die Turteltauben über ihre Beziehung und Tommy machte deutlich, wie stark die Gefühle für seine Partnerin sind. "Ich war noch nie so verliebt, ich sag's ganz ehrlich. Ich war es echt noch nicht", erklärte er. In ihrer Kennenlernphase sei ihm vieles deutlich geworden und er habe gemerkt, was er für Sandra empfindet. "Ab dann war klar, dass ich in Sandra verliebt bin. Ich bin sehr glücklich zurzeit."

Doch wie meistern die beiden ihre Fernbeziehung? Immerhin wohnt Tommy in Frankreich und Sandra lebt in Deutschland. "Ich bin zum dritten Mal schon hier in Nizza bei ihm", betonte die Beauty. Und sie habe auch noch keinen Rückflug gebucht, wie ihr Liebster hinzufügte.

TVNOW Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

TVNOW Sandra und Tommy, Kandidaten bei "Ex on the Beach"

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im September 2021

