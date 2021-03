Janine Christin Wallat (26) bestätigt die süßen Neuigkeiten! Bereits vor rund einer Woche hat Promiflash exklusiv erfahren, dass die Ex-Bachelor-Kandidatin schwanger ist – auf einem Paparazzi-Foto war sogar schon eine kleine Babykugel zu erahnen. Bisher hatte die Influencerin sich nicht zu ihrem Nachwuchsglück geäußert. Am Mittwochabend verkündete Janine Christin nun aber ganz stolz: Sie wird tatsächlich zum ersten Mal Mama!

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige jetzt dieses goldige Foto: Ihr geliebtes Hündchen Mercedes sitzt hier neben ausgedruckten Ultraschallaufnahmen eines Babys. Spätestens die niedliche Bildunterschrift aus der Sicht des Vierbeiners sorgt dann für Klarheit: "Unsere Familie bekommt Zuwachs und somit bekomme ich ein kleines Geschwisterchen." Aus dem weiteren Text geht hervor, dass Janine ihren engsten Kreis bereits in die Babynews eingeweiht hat – aber sich bewusst Zeit genommen hat, um auch ihrer Community davon zu erzählen. Weitere Details wie etwa die Schwangerschaftswoche verrät sie nicht.

Und wie geht es der werdenden Mutter mit ihrer Schwangerschaft? Promiflash hat direkt mal bei ihr nachgefragt! "Es kam einfach so unerwartet, anfangs war ich geschockt, aber auch so überglücklich. Dieses Gefühl kann man einfach nicht in Worte fassen", freut sich Janine. Offenbar waren die vergangenen Wochen aber nicht ganz einfach für sie: "Zum Glück lassen inzwischen auch die Beschwerden nach und ich kann die Schwangerschaft endlich genießen", schildert sie weiter.

Instagram / janine_christin_wallat Ultraschallbild von Janine Christin Wallats Baby

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin

