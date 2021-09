Bekommt Janine Christin Wallat (26) ein Mädchen oder einen Jungen? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin gab bereits im März bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Seither hält die Influencerin ihre Community immer wieder mit Schwangerschafts-Updates auf dem Laufenden. Das Geschlecht ihres Babys hatte die werdende Mama bisher allerdings noch für sich behalten – bis jetzt. Nun verkündete sie: Sie erwartet einen kleinen Jungen!

In einem kurzen Instagram-Clip ließ die 26-Jährige jetzt die Bombe platzen. Mit einem Video von einem blauen Mobile und den Worten "It's a Baby Boy", also auf Deutsch "Es ist ein kleiner Junge", macht sie die freudige Nachricht bekannt. "Endlich muss ich nicht mehr aufpassen, mich nicht zu verplappern", kommentiert sie ihren Post – und gibt mit einem blauen Herz-Emoji einen weiteren kleinen Hinweis auf ihren Sohnemann.

Lange wird Janine Christin auch sicherlich nicht mehr auf den Kleinen warten müssen. Sie ist bereits im neunten Monat. "Unfassbar, wie aus einer kleinen Erbse ein Mensch entstanden ist", freute sie sich vor wenigen Tagen bei ihrem letzten Ultraschalltermin.

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Mai 2021

Anzeige

privat Janine Christin Wallat, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de