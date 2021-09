Zerstört diese Show Freundschaften? Die zweite Staffel von #CoupleChallenge ist gestartet. Dabei kämpfen wieder verschiedene Pärchen-Teams um die Siegerprämie von 100.000 Euro. Neben einigen Liebespaaren ist auch eine Reihe Freunde-Teams am Start: Eines der befreundeten Couples bilden Maria Lo Porto und Tim Rasch (23). Doch es ist nicht sicher, ob ihre Freundschaft auch nach den Dreharbeiten noch anhält. Denn einiges deutet zurzeit auf Stress zwischen Maria und Tim hin!

Schon in den ersten 20 Minuten von "#CoupleChallenge" wird klar: Zwischen den einstigen Köln 50667-Darstellern kracht es gewaltig. Nun teilte Tim in seiner Instagram-Story ein paar kryptische Botschaften, die für weiteren Zoff oder sogar ein Freundschaftsende sprechen. "Was ein Trash-TV-Format mit einem Menschen so machen kann...?", fragt Tim und teilt dazu das offizielle Couple-Bild mit Maria. Zum Zeitpunkt des Schnappschusses war wohl noch alles gut zwischen den beiden.

Doch irgendetwas Entscheidendes muss seitdem zwischen Tim und Maria vorgefallen sein. Denn im Verlauf seiner Story offenbart der 23-Jährige durch ein paar Screenshots: Maria folgt ihm nicht mehr auf Instagram! Und tatsächlich – unter den Personen, denen die Beauty auf der Social-Media-Seite folgt, ist Tim nicht zu finden...

Anzeige

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / tim_rasch Tim Rasch im August 2021

Anzeige

RTL / Frank Beer Maria Lo Porto, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de