Sie mischen bei den ganz Großen mit! Zurzeit findet die Mailand Fashion Week statt. In der norditalienischen Stadt tummeln sich auch einige Promis! Zum einen als Interessierte bei den Modeschauen auf den Zuschauertribünen – zum anderen aber auch als Models auf den Laufstegen der Luxusmarken. Doch nicht nur internationale Stars wie Gigi Hadid (26) und Co. sind auf dem Mode-Event unterwegs. Auch einige Germany's next Topmodel-Girls hat es nach Mailand verschlagen!

In ihrer Instagram-Story teilte Romina Palm (22) beispielsweise ein paar Aufnahmen von einem Shooting für die deutsche Marke Hugo Boss. Und auch die Siegerin der diesjährigen GNTM-Staffel Alex Mariah Peter veröffentlichte ein paar Fotos von derselben Location wie Romina: einem Baseballstadion. Und wer ist auf einem der Bilder zu sehen? Niemand Geringeres als Gigi Hadid!

Und die Partnerin von Zayn Malik (28) rockte nicht nur den außergewöhnlichen Laufsteg im Sportstadion. Sie lief auch für die Modemarke Alberta Ferretti. Die Mutter einer einjährigen Tochter machte in dem eleganten schwarzen Kleid eine tolle Figur.

Getty Images Gigi Hadid bei der Mailand Fashion Week, September 2021

Backgrid Gigi Hadid bei der Mailand Fashion Week, September 2021

Instagram / rominapalme Alex Mariah und Romina Palm in Mailand, September 2021

