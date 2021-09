Bei Jason Derulo (32) und Jena Frumes ist alles aus und vorbei! Dabei lief es bei dem Paar zuletzt eigentlich ziemlich rund. Erst im Mai hatten der Musiker und seine Freundin große News zu verkünden, denn sie wurden zum ersten Mal Eltern. Jena brachte ihren gesunden Sohn Jason – benannt nach seinem berühmten Papa – zur Welt. Doch kurz nach der Geburt haben sich Jason und Jena getrennt.

Das Liebes-Aus gab der "Jalebi Baby"-Interpret selbst via Twitter bekannt. "Jena und ich haben beschlossen, uns zu trennen", erklärte er seiner Community ehrlich. Doch was ist der Grund für die Trennung? "Wir haben das Gefühl, dass wir getrennte Wege gehen müssen, um die beste Version von uns selbst zu werden und die besten Eltern zu sein, die wir sein können", erklärte Jason. Im Schlechten scheinen die beiden aber nicht auseinandergegangen zu sein, denn der Sänger lobte vor allem Jenas Mama-Qualitäten.

Die Trennung dürfte wohl für alle ziemlich überraschend kommen, da die lockige Schönheit erst gestern noch ein Bild mit Jason gepostet hat, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren – und das sieht ganz und gar nicht nach Trennung aus. "Ich bin gesegnet, den gleichen Geburtstag mit meinem Liebsten zu teilen", schrieb sie zu der Aufnahme, auf dem das Paar total happy in die Kamera grinst. Doch Jena schwärmte nicht nur in den höchsten Tönen von Jason, sie freue sich außerdem darauf, weitere Erinnerungen mit ihm zu sammeln. "Du machst mich wirklich komplett und ich bin so dankbar für die Liebe, die wir teilen."

