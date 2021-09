Warum haben Oliver Pocher (43) und Sandy Meyer-Wölden (38) sich damals eigentlich getrennt? Der Comedian und das Model haben 2010 geheiratet und im Laufe ihrer Beziehung drei gemeinsame Kinder bekommen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2013 hatten die Verflossenen lange ein angespanntes Verhältnis. Heute pflegen die beiden aber – vor allem dank seiner Frau Amira Pocher (28) – wieder eine respektvolle Freundschaft: So haben Olli und Sandy jetzt sogar ganz offen miteinander über ihr Liebes-Aus gesprochen!

Die Influencerin hat ihren Ex in ihren Podcast "Mom of 5 – Kinder, Chaos, Glamour" eingeladen, wo sie unter anderem über das Scheitern ihrer Beziehung geplaudert haben. "Warum haben wir uns denn eigentlich getrennt?", fragt Sandy ihren Ex-Mann schließlich. "Es gab jetzt nicht so den einen Grund. Das klassische 'Man lebt sich auseinander' ist vielleicht auch falsch", meint Olli daraufhin. "Nach der Geburt der Zwillinge, wenn auch alles etwas komplizierter war, dachte ich eigentlich, wenn man das überstanden hat, ist man auf einem guten Weg. Aber das war's irgendwie nicht."

Olli ist überzeugt: "Wärst du nicht schwanger geworden, hätte es sicherlich vorher schon eine Trennung gegeben, aber so versucht man es dann natürlich." Weiter schildert der Komiker: "Du warst halt einfach nicht zufrieden in dieser Beziehung. [...] Du hast tendenziell den Reflex, weglaufen beziehungsweise den Kontinent zu wechseln." Ollis "externer Analyse" nach würden Sandys Beziehungen grundsätzlich nie länger als sieben Jahre halten. "Das scheint ja eigentlich wie so ein Fluch zu sein. Fazit: Nicht mehr heiraten", verkündet sie daraufhin.

Doch Olli hat sogar noch eine weitere Theorie: "Sicherlich ist einer der Punkte, die es schwierig gemacht haben, dass wir komplett anders aufgewachsen sind und eine komplett andere Herkunft haben", vermutet der 43-Jährige. "Das hat bei uns sicherlich für die eine oder andere Diskussion gesorgt. Es hat nicht sein sollen."

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Antibes

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Januar 2011 in Köln

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Oliver Pocher auf der Grisogono-Party in Südfrankreich im Mai 2010

