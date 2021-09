Ronan Keating (44) teilt mit seinen Fans beunruhigende Neuigkeiten. Der irische Sänger ist stolzer Vater von fünf Kindern. Drei von ihnen stammen aus seiner ersten Ehe mit Yvonne Conelly. Mit seiner jetzigen Frau Storm hat er eine Tochter und einen Sohn, die einjährige Coco und den vier Jahre alten Cooper. Doch Letzterer bereitet Ronan nun große Sorgen: Er muss medizinisch betreut werden und liegt in einer Klinik.

Auf Instagram veröffentlichte der 44-Jährige zwei Bilder von seinem Sohn Cooper im Krankenhaus. Auf einem Foto trägt der Vierjährige sogar ein Atemgerät. "Nicht die 24 Stunden, die ich mir vorgestellt hatte, aber man weiß nie, was das Leben für einen bereithält", schrieb Ronan zu den Aufnahmen. Er sei jedoch sehr stolz auf den Kleinen – dieser habe sich bislang tapfer geschlagen: "Mama und Papa sind durcheinander, verwirrt und krank, und er nimmt es so locker." Was genau Cooper hat, verriet er allerdings nicht.

Nach Ronans Post sorgen sich nun auch zahlreiche Fans um dessen Sohn und sprechen dem kleinen Cooper ihre Genesungswünsche aus. "Ich hoffe, es wird ihm wieder gut gehen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ich sende euch allen ganz viel Liebe."

Instagram / rokeating Cooper Keating im September 2021

Backgrid / Action Press Ronan Keating, Musiker

Instagram / rokeating Cooper Keating, Sohn von Ronan Keating

