Ende November teilte Ronan Keating (42) süße Neuigkeiten. Der Sänger und seine zweite Ehefrau Storm (38) gaben bekannt, dass sie den zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im April 2017 hat das erste Kind der beiden, Cooper Archer Uechtritz (2), das Licht der Welt erblickt. Bekommt der Zweijährige demnächst eine kleine Schwester oder einen Bruder? Der werdende Vater hat jetzt das Baby-Geschlecht öffentlich gemacht!

In einem Interview mit OK! plauderte das Paar über die Schwangerschaft und verriet dabei ein Detail über den ungeborenen Sprössling: "Ja, wir bekommen ein kleines Mädchen! Es ist super-aufregend. Wir sind sehr glücklich und ich freue mich so für Storm", erzählte Ronan. Warum diese Nachricht gerade für die Designerin so erfreulich ist? "Ich habe mir immer gewünscht, zumindest von jedem Geschlecht ein Kind zu haben, also fühle ich mich sehr gesegnet", erklärte Storm ihre Euphorie.

Während es für die 38-Jährige das zweite Kind ist, erwartet Ronan sein fünftes. Mit seiner Ex-Frau Yvonne Connolly hat er bereits einen Sohn und zwei Töchter. Seine jetzige Partnerin scherzte darüber: "Das sind jetzt insgesamt fünf Kinder, das ist genug. Wir werden Ronan dazu bringen müssen, einen Schnitt zu machen."

Instagram / stormykeating Storm und Cooper Archer Uechtritz im Januar 2020

Getty Images Ronan und Storm Keating 2018 in London

Instagram / stormykeating Ronan Keating und seine Frau Storm

