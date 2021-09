Die Spekulationen um Sportlerin Lisa Marie Straube und Starkicker Mats Hummels (32) haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht! Seit einigen Wochen wird die junge Dortmunderin als die angebliche neue Partnerin von dem BVB-Fußballer gehandelt. Medienberichten zufolge soll sich der nämlich schon Anfang des Jahres von seiner Ehefrau Cathy getrennt haben. Nachdem sich dadurch auch die Aufmerksamkeit auf Lisa richtete, hat ihr Social-Media-Auftritt davon ordentlich profitiert!

Lisa hat mittlerweile auf ihrem Instagram-Profil den von vielen Influencern angestrebten blauen Haken vorzuweisen. In ihren Storys bewirbt sie inzwischen sogar Schmuck und lockt mit Rabattcodes. Das Leben der Sportlerin scheint sich durch die Schlagzeilen um ihre vermeintliche Beziehung zu Mats um 180 Grad gedreht zu haben. War ihr Account zu Beginn der Schlagzeilen noch privat, ist nun alles öffentlich einsehbar und ihre bereits 42.000 Kopf starke Community wächst stetig weiter an.

Die größere Reichweite ist aber nicht das einzig Neue, mit dem Lisa sich ab sofort befassen muss. Durch die Berichterstattung sind auch jede Menge Hater auf das Profil der gerade einmal 21-Jährigen gestoßen und lassen fiese Kommentare da. Doch davon will sich die Brünette nicht unterkriegen lassen, wie sie bereits Anfang September in einer Fragerunde erklärte: "Man muss sich einfach verdeutlichen, dass diese Menschen einen privat nicht kennen und somit keinerlei Recht haben, dich zu beleidigen oder sonst was."

Instagram / lisa.straube Sportlerin Lisa Marie Straube

Instagram / lisa.straube Lisa Straube mit pinkfarbenem Blazer

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube

Wie findet ihr es, dass Lisa jetzt als Influencerin durchstartet? Ich finde das echt bemerkenswert! Ich finde das nicht gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



