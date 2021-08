Erst kürzlich hieß es, dass das angebliche Liebes-Aus von Cathy (33) und Mats Hummels (32) schon deutlich länger her sein könnte als angenommen. Ein Freund der beiden gab gegenüber Bild zu verstehen, dass sich das Paar schon Anfang des Jahres getrennt haben soll. Mats soll inzwischen sogar bereits eine neue Freundin haben: Tischtennisspielerin Lisa Marie Straube. Tatsächlich scheint es nun ein neues Indiz für diese Spekulationen zu geben!

Am 15. Juni dieses Jahres postete Cathy ein Throwback-Foto ihrer Hochzeit mit Mats – pünktlich zum sechsten Hochzeitstag. Dazu schrieb die Münchnerin: "15. Juni 2015, bester Tag meines Lebens. Und am 11. Januar 2018 hast du mir das schönste Geschenk der Welt gemacht." Damit bezog sich Cathy auf den gemeinsamen Sohn Ludwig (3). Das Brisante: Unter dem Post befindet sich ein Fan-Kommentar, den keine Geringere als Lisa Marie Straube mit einem Like versah: "Die Ehe ist wohl durch. Ein sechs Jahre altes Foto posten und sich für das Kind bedanken... "

Die Gefällt-mir-Angabe von vor knapp zwei Monaten ist inzwischen nicht mehr vorzufinden. Promiflash liegen allerdings Screenshots vor, auf denen der Like noch zu sehen ist. "Sie hat den Like weggenommen. Steht nicht mal dazu", meint einen Userin unter besagtem Kommentar.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Juni 2021

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube

