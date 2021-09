Rebel Wilson (41) geht einen neuen Karriereweg. Eigentlich steht die Blondine als Schauspielerin vor der Kamera. Spätestens seit ihrer Rolle als Fat Amy in der Komödie Pitch Perfect dürfte wohl jeder ihren Namen kennen. Zuletzt spielte sie in der Verfilmung zum gleichnamigen Musical "Cats" mit. Nun möchte sich Rebel aber auf einem ganz neuen Gebiet ausprobieren – und schrieb ein Kinderbuch.

Und das fertige Exemplar offenbarte sie ihren Fans bereits auf Instagram. Stolz hielt die 41-Jährige das Buch in die Kamera, nachdem sie es selbst ausgepackt hatte. Auf einem rosafarbenen Einband steht "Bella The Brave" (dt. "Bella die Mutige") und ein kleines Cartoon-Mädchen hebt jubelnd die Hände. "Oh mein Gott, ich habe gerade eine ganz besondere Lieferung bekommen! Das ist eine limitierte Auflage meines allerersten Kinderbuches", schrieb die Australierin unter den Clip.

Doch worum geht es in dem Werk für die jungen Leser? Tatsächlich hat die Geschichte etwas Autobiografisches. "Es basiert auf meiner Kindheit. In diesem Buch geht es darum, seine Schüchternheit zu überwinden. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr Bella trefft", führte Rebel weiter aus. Das Buch sei für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2021

Getty Images Schauspielerin Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

