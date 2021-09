Erste Worte von Jena Frumes! Am Donnerstagabend sorgten das Model und sein Partner Jason Derulo (32) für einen echten Schockmoment: Im Netz verkündete der Musiker, dass das Paar sich getrennt hat – nur knapp vier Monate nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes. Nach dem Statement des Sängers hielt sich die Beauty zunächst zurück. Jetzt meldete sich Jena jedoch nach dem Liebes-Aus zu Wort.

Via Instagram veröffentlichte die Blondine nun ein Foto, auf dem sie die Hand ihres Babys hält. Zu dem Schnappschuss schrieb die Tänzerin ganz emotional: "Ich liebe dich, ich verspreche, dir all die Liebe zu geben, die ich nie bekommen habe. Du verdienst die Welt, mein Babyboy!" Damit machte Jena einmal mehr klar: Für sie steht in dieser schweren Zeit ihr Sohn im Fokus!

Für viele Fans war die Trennung der beiden ziemlich überraschend gekommen. Immerhin zeigten sich Jena und Jason zuletzt noch überglücklich als Familie mit ihrem Söhnchen – unter anderem teilten sie Schnappschüsse aus dem Urlaub in Italien. "Am glücklichsten bin ich an deiner Seite", schrieb die Neu-Mama zuletzt zu einem Pärchenfoto.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes mit ihrem Sohn Jason King, August 2021

Instagram / jenafrumes Jena Frumes mit ihrem Sohn Jason King

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo

