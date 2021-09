Ihr Liebesleben nimmt so langsam wieder Fahrt auf! Chelsea Handler (46) ist eine erfolgreiche Komikerin in den USA. Privat ging es bei der Moderatorin zuletzt eher ruhig zu: Sie machte keinen Hehl daraus, seit Längerem solo zu sein. Doch ihr Beziehungsstatus hat sich ganz offensichtlich in den vergangenen Wochen geändert: Chelsea gibt nun im Netz bekannt, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat!

Via Instagram teilte sie diese freudige Nachricht ihren Fans mit. Zu einem verträumt wirkenden Pic von sich schrieb sie: "Ich sitze hier auf Mallorca und denke darüber nach, wie dankbar ich bin, dass ich so viele Menschen, die ich liebe, in meinem Leben habe." Erst im weiteren Verlauf des Textes offenbarte sie letztendlich ihre neue Liebe. "Und dass ich endlich verliebt bin, in den besten Kerl, den es gibt. Es gibt Hoffnung für alle!", kommentierte sie ihren Beitrag.

Um wen es sich bei ihrem neuen Mann handelt, behielt die 46-Jährige für sich. Page Six hatte aber erst kürzlich berichtet, dass Chelsea den Komiker Jo Koy daten soll. Tatsächlich ist er auch angeblich ihr "bester Kerl". Ein Insider bestätigte nämlich gegenüber dem Onlineportal, dass sich die beiden seit Ende August näher gekommen sein sollen.

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler im Juli 2020

Getty Images Chelsea Handler, Komikerin

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler, Moderatorin

