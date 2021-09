Dagi Bee (27) meldet sich mit Neuigkeiten rund um ihre Schwangerschaft! Anfang August überraschten die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Ihre Community will die Influencerin bis zur Geburt und auch darüber hinaus natürlich immer auf dem Laufenden halten. So teilt sie beispielsweise auch regelmäßig das Wachstum ihres Bäuchleins. Jetzt hat sich Dagi mit einem neuen Update gemeldet.

Auf die Nachfrage eines Followers, wie es ihr geht, antwortete Dagi in ihrer Instagram-Story: "Einfach richtig, richtig gut!" Sie habe zwar hin und wieder ein paar Wehwehchen, die aber definitiv aushaltbar seien. "Schon vor, aber auch am Anfang der Schwangerschaft hatte ich sehr viel mit Haarausfall zu kämpfen gehabt", verriet die Blondine. Inzwischen aber zum Glück gar nicht mehr. Was sich noch verändert hat: "Spüre das Baby auch so oft und immer intensiver. Einfach wirklich schön!"

Ohnehin kann Dagi offenbar noch immer kaum glauben, auf welcher aufregenden Reise sie und ihr Liebster sich jetzt befinden. "Es ist ein unfassbares Gefühl zu wissen, dass gerade ein neues Leben in einem heranwächst", schwärmte die 27-Jährige. Über den Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft ist Dagi ebenfalls mehr als zufrieden – immerhin sei die 21, die auch in 2021 steckt, ihre Lieblingszahl.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de