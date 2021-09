Manuel Cortez (42) wohnt mit seiner Liebsten unter einem Dach! Nach dem Liebes-Aus mit seiner Ex Miyabi Kawai (47) stellte der Schauspieler Anfang Februar dieses Jahres seine neue Partnerin vor: Eventmanagerin Saina Bayatpour. Während der TV-Star in Berlin wohnt, ist die Heimat der Unternehmerin im rund 600 Kilometer entfernten München. Auf eine Fernbeziehung hatten die beiden wohl keine Lust – Manuel und seine Saina zogen kurzerhand in eine gemeinsame Wohnung!

"Wir sind gerade frisch zusammengezogen", plauderte Manuel nun im Interview mit Bunte aus. Das Zusammenleben funktioniere bisher ganz gut – wenn da nicht ständig noch das Umzugschaos mit zahlreichen Kisten und Kartons wäre. "Ich bin von Berlin nach München gezogen", erzählte der 42-Jährige. Nach rund 25 Jahren seine geliebte Wahlheimat zu verlassen, sei für den gebürtigen Freiburger schon eine kleine Herausforderung gewesen.

"Das ist jetzt auch erst mal auf Zeit", stellte Manuel klar. Seine Wohnung in Berlin hat der Darsteller mit portugiesischen Wurzeln nun vorerst für ein Jahr vermietet. "Jetzt bin ich erst mal in München nach all den Jahren, das ist schon spannend", schwärmte er. Wie es nach den kommenden zwölf Monaten weitergehen soll, lassen sich Manuel und Saina noch offen.

