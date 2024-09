Manuel Cortez und Saina freuen sich auf Portugal-Honeymoon

Manuel Cortez (45) und Saina Bayatpour haben sich kürzlich vor den Traualtar gewagt. Und wie der Schauspieler in seiner Instagram-Story verkündet, machen sich die beiden nun traditionsgemäß auf den Weg in den Liebesurlaub. "Wir beiden Hübschen sind jetzt auf dem Flughafen [...] und dann geht's in die Flitterwochen", erzählt er strahlend. Aber wohin verschlägt es die frischgebackenen Eheleute? "Portugal!", verrät die Unternehmerin voller Vorfreude.

Dem TV-Star und seiner Liebsten ist deutlich anzumerken, wie happy sie nach ihrer Trauung sind – und Manuel lässt es sich auch nicht nehmen, seinen Glückszustand mit seinen Followern zu teilen. "Wir sind immer noch so sprachlos von diesem unglaublichen Tag. Das war einfach mit Abstand – ich habe einfach gar keine Worte dafür, wie krass diese zwei Tage Hochzeit waren", betont er, bevor er abschließt: "Meine Lieben, wir sind überglücklich und völlig im A*sch."

Der 45-Jährige und Saina gaben sich am 21. September am Starnberger See das Jawort. An diesem besonderen Tag gewährte Manuel seinen Fans bereits ein paar Eindrücke, indem er Schnappschüsse der romantischen Zeremonie im Netz veröffentlichte. Auf diesen strahlte seine Partnerin in einem weißen, mit Blumen besetzten Hochzeitskleid, während ihre lockigen Haare in einen langen Schleier eingearbeitet worden waren. Aber auch der "Dating Lanzelot"-Darsteller machte in seinem Smoking eine tolle Figur.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saina Bayatpour und Manuel Cortez im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagarm / susan_sideropoulos Manuel Cortez und Saina Bayatpour im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige