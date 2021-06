Manuel Cortez (42) ist endlich wieder mit seiner Freundin vereint. Im vergangenen Februar verriet der Schauspieler seinen Fans, dass er eine neue Partnerin hat: Saina Bayatpour. Da er vor einigen Wochen jedoch schwer erkrankte und deshalb sogar ins Krankenhaus musste, konnten er und die Eventmanagerin sich eine ganze Weile nicht sehen. Nun geht es Manuel aber wieder gut und er darf seine Liebste endlich wieder in die Arme schließen, wie er jetzt mit einem ersten gemeinsamen Selfie beweist!

Auf Instagram teilt der einstige Verliebt in Berlin-Darsteller ein Foto, auf dem er und Saina Seite an Seite um die Wette strahlen. "Es tut so gut,endlich wieder die Menschen, die man liebt, in den Armen zu halten!", schreibt er dazu und erklärt, wie glücklich er darüber ist, "zurück im Leben" zu sein: "Das Leben findet immer seinen Weg zurück, wir können lernen, genau darauf zu vertrauen!"

Nach dem Moment, Manuel wieder ganz nah zu sein, sehnte sich auch Saina sehr: Mitte Juni teilte auch sie ein Pärchenbild auf Instagram und kommentierte dazu: "Ich zähle die Stunden, bis ich dich endlich wieder in den Arm nehmen kann!"

Anzeige

Instagram / dercortez Manuel Cortez, November 2019

Anzeige

Instagram / sainabayatpour Saina Bayatpour und Manuel Cortez

Anzeige

Instagram / sainabayatpour Saina Bayatpour und Manuel Cortez, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de