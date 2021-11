Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Jahrelang war Manuel Cortez (42) mit Miyabi Kawai (47) liiert. Nach ihrer Trennung im Jahr 2019 fand der Fashion-Experte in Saina Bayatpour seine neue Liebe. Seitdem sind die beiden einfach unzertrennlich und teilen das nur zu gern mit ihren Fans im Netz – so wie jetzt wieder: Manuel widmet seiner Saina nun ein paar süße Zeilen im Netz!

"Zwei Jahre ist es her, dass wir unser erstes Date hatten", beginnt das TV-Gesicht seinen süßen Liebes-Post auf Instagram – und dieses erste Treffen hatte es auch in sich: "Roter Teppich, Abendkleid und Smoking! Wir haben immer gesagt, wie soll man so ein Date nur toppen? Danke, dass wir das nie müssen, danke, dass unser Leben jeden Tag ein Abenteuer ist." Vor allem sei der "Schrankalarm"-Star aber dankbar, dass Saina ihr Leben mit ihm teile und an seiner Seite gehe.

Und den nächsten wichtigen Schritt sind die zwei erst vor Kurzem gegangen. Im Interview mit Bunte hatte das Pärchen ausgeplaudert, dass es zusammen gezogen ist. "Ich bin von Berlin nach München gezogen", hatte der 42-Jährige verraten. Ein großer Schritt für Manuel, da er nach 25 Jahren seiner Wahlheimat den Rücken kehrt.

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez im Januar 2019

Instagram / sainabayatpour Saina Bayatpour und Manuel Cortez, 2021

Instagram / sainabayatpour Saina Bayatpour und Manuel Cortez

