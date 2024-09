Kurz nach der Verlobung: Manuel Cortez hat Saina geheiratet

Erst vor wenigen Monaten verkündeten Manuel Cortez (45) und Saina Bayatpour ihre Verlobung – jetzt sind die beiden offiziell unter der Haube! Am 21. September sind der TV-Star und seine Partnerin am Starnberger See vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. In seiner Instagram-Story teilt Manuel bereits fleißig Eindrücke der romantischen Zeremonie. Ein Bild zeigt das Brautpaar beispielsweise händchenhaltend in einer malerischen Kulisse. Saina trägt ein weißes, mit Blumen besetztes Hochzeitskleid. In ihr Haar wurde ein langer Schleier eingearbeitet und in ihrer Hand hält die Braut einen Strauß aus weißen Rosen.

Unter die Gäste der romantischen Hochzeit reihte sich unter anderem GZSZ-Bekanntheit Susan Sideropoulos (43). Die Schauspielerin hielt einige Augenblicke der Traumhochzeit von Manuel und Saina auf Bildern fest und teilt diese nun im Netz. Dazu schreibt sie: "Hochzeiten sind Magie. [...] Wir sind so dankbar, diese wundervollen und wichtigen Augenblicke mit euch teilen zu dürfen. Auf die Liebe – auf euch – wir lieben euch!"

Es ist noch gar nicht lange her, dass sich Manuel und Saina dazu entschieden, ihr Leben fortan für immer zusammen zu verbringen. Im April dieses Jahres verkündeten die beiden auf Instagram: "Wir haben große Neuigkeiten. Wir werden heiraten. Für immer fühlt sich so schön an, wenn man seinen Seelenpartner gefunden hat, den Menschen, den man bedingungslos liebt." Bereits seit über drei Jahren führen Manuel und Saina nun schon eine Beziehung und besiegelten ihre Liebe jetzt im Rahmen einer romantischen Zeremonie.

Anzeige Anzeige

Instagarm / susan_sideropoulos Manuel Cortez und Saina Bayatpour im September 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Manuel Cortez und Saina Bayatpour bei Bunte New Faces Award Style

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige