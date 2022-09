Total verknallt: Manuel Cortez schwärmt von seiner Partnerin

Manuel Cortez (43) und Saina Bayatpour sind offenbar immer noch Hals über Kopf ineinander verliebt! Nach der Trennung von Miyabi Kawai (48) fand der Schauspieler in der Eventmanagerin seine Mrs. Right. Inzwischen sind sie seit fast drei Jahren ein Paar – tiefere Einblicke in ihre Beziehung haben sie bislang aber noch nicht allzu oft gegeben. Was macht Manuel und Saina aneinander besonders glücklich?

Im Promiflash-Interview beim Bunte New Faces Award Style 2022 im Rahmen der Berlin Fashion Week plauderte Manuel aus, was er an seiner Liebsten besonders beeindruckend findet: "Es gibt natürlich viele Dinge, die ich an ihr schätze, aber ihre Kompetenz und ihre Verlässlichkeit, also dass man immer weiß, sie ist der Fels in der Brandung." Auch Saina wisse den Halt, den der 43-Jährige ihr gebe, zu schätzen. "Und die Offenheit, mit der wir unsere Beziehung führen, dass wir uns alles sagen können", fügte die Münchnerin hinzu.

In Zukunft dürften die Fans das Paar vermutlich häufiger zu Gesicht bekommen: Sie möchten sich mehr auf Events zeigen und auch beruflich so einiges gemeinsam wuppen. "Wir wollen eine Seminarreihe als Nächstes machen mit unserer gemeinsamen Arbeit, einen gemeinsamen Podcast... Wir haben verschiedene Sachen vor", verriet Manuel.

ActionPress Saina Bayatpour und Manuel Cortez im Juli 2022 in München

ActionPress Saina Bayatpour und Manuel Cortez in Hamburg

ActionPress Manuel Cortez und Saina Bayatpour bei Bunte New Faces Award Style

