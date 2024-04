Nach drei Jahren: Manuel Cortez und Saina werden heiraten!

Manuel Cortez (44) ist verlobt! Der Schauspieler ist seit Anfang 2021 offiziell mit Saina Bayatpour ein Paar. Jetzt sind die zwei bereit für den nächsten Schritt – denn die Turteltauben werden Ja sagen. Die Nachrichten verkünden sie auf ihrem Instagram-Profil. "Wir haben große Neuigkeiten. Wir werden heiraten", heißt es unter dem Video. Saina und Manuel wollen ein Leben lang miteinander verbunden sein: "Für immer fühlt sich so schön an, wenn man seinen Seelenpartner gefunden hat, den Menschen, den man bedingungslos liebt."

Der Stylist und die Unternehmerin werden ihre Community an den Hochzeitsvorbereitungen und Co. "teilhaben lassen". Kurz nachdem ihre Beziehung bekannt wurde, hatte der 44-Jährige gegenüber Promiflash verraten, was er an seiner Saina so liebe. "Es gibt natürlich viele Dinge, die ich an ihr schätze, aber ihre Kompetenz und ihre Verlässlichkeit, also dass man immer weiß, sie ist der Fels in der Brandung." Und auch Saina schwärmte über ihre Partnerschaft mit Manuel: "Und die Offenheit, mit der wir unsere Beziehung führen, dass wir uns alles sagen können."

Für Manuel wird es das erste Mal vor dem Traualtar sein. Zuvor war er über 14 Jahre lang mit Miyabi Kawai (49) liiert gewesen. Im Herbst 2019 verkündeten die zwei völlig überraschend ihre Trennung. "Menschen verändern sich. Es hat einfach nicht mehr gepasst, wir haben uns verloren", erklärte der Let's Dance-Sieger von 2013 gegenüber Bunte. Er und Miyabi hätten sich mit der Zeit einfach auseinandergelebt.

Instagram / dercortez Saina Bayatpour und Manuel Cortez im Oktober 2021

Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez, Ex-Liebespaar

