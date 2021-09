Sarah (30) und Dominic Harrison (30) haben mit Töchterchen Mia Rose (3) bald ein Schulkind im Haus! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Die YouTuber wollen sich tatsächlich ein festes Standbein in Dubai aufbauen. Dafür entschied sich das Paar sogar dazu, ihre bisherige Bleibe nach Ende des Mietvertrags zu kaufen. Eine Rückkehr nach Deutschland steht demnach also vorerst nicht an. Dadurch ist aber auch klar: Mia wird auf eine Schule in der Wüstenmetropole gehen!

In einer Frage-Antwort-Runde via Instagram stellte Sarah nun klar, dass Tochter Mia in Dubai die Schulbank drücken soll: "Nächstes Jahr geht es hier bereits los!" Anders als in Deutschland dürfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Kinder nämlich bereits im Alter von vier Jahren die Grundschule besuchen. Sieht ganz so aus, als wären die Harrisons inzwischen in ihrer Wahlheimat angekommen. "Unser Netzwerk wird immer größer und man findet sich immer mehr zurecht", berichtete die Blondine.

Dass Sarah und Dominic ihre Unterkunft in Dubai kaufen wollen, stand für die Webstars schon länger fest. "Der Prozess geht schon seit Juni. Wollten nun noch alles abwarten, bevor wir euch davon erzählen", verriet die gebürtige Günzburgerin. Die Entscheidung fühle sich für die vierköpfige Familie aktuell komplett richtig an.

