Müssen sie bald ihrer Wahlheimat den Rücken kehren? Seit einem Jahr leben Sarah (30) und Dominic Harrison (30) mit ihren zwei Kindern in Dubai. In einer Traumvilla hat sich das Paar ein gemütliches Familiennest eingerichtet. Wie die Harrisons aber nun berichten, könnte das schon bald hinter ihnen liegen: Sarah und Domi mussten sich nun entscheiden, ob sie in Dubai bleiben oder nicht...

"Unser Mietvertrag endet und nun ist die Frage, wie es weiter geht", erklärt das Paar seinen Fans in einem aktuellen YouTube-Clip. Die Optionen, die die beiden hatten, waren entweder sich ein neues Haus suchen, die Miete verlängern, wieder zurück nach Deutschland ziehen oder das Haus kaufen. Und tatsächlich haben sich die Harrisons für die vierte Option entschieden: "Wir kommen nicht zurück nach Deutschland, sondern bleiben hier und kaufen das Haus."

Doch wie viel müssen die beiden denn nun für ihr erstes Eigenheim blechen? So genau wollen Sarah und Domi nicht ins Detail gehen – geben ihrer Community aber eine kleine Vorstellung. "Im Vergleich [zu der Wohnung in München] ist dieses Haus etwas teurer. Aber wir haben hier natürlich das Fünffache an Platz, wir haben einen Garten, wir haben einen Pool", verraten die zwei.

