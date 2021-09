Anna Ermakova (21) ist stolz auf ihren Body – daraus macht die Tochter des ehemaligen Tennisstars Boris Becker (53) und des Models Angela Ermakova wirklich kein Geheimnis! So präsentiert die 21-Jährige ihren Hammerkörper nicht nur auf internationalen Laufstegen, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Jetzt begeisterte der Rotschopf seine Fans wieder mit besonders heißen Fotos: Hier zeigt Anna ihre sexy Kurven!

Auf Instagram veröffentlichte sie nun zwei Bilder, die sie am Abend vor einem Luxushotel in Monaco zeigen – und zwar mächtig aufgestylt! Anna hat nicht nur knallroten Lippenstift aufgelegt, sie trägt außerdem ein superscharfes, eng anliegendes Satinkleid mit XXL-Rückenausschnitt. Doch der Fokus liegt definitiv woanders: Ganz stolz streckt die Beauty hier ihren runden Knackpo heraus!

Ihre Fans machen ihr in den Kommentaren zahlreiche Komplimente – vor allem die Männer fahren total auf die Schnappschüsse ab. Doch für Annas Verehrer gibt es schlechte Nachrichten: Sie ist in festen Händen! Vor ein paar Monaten wurde sie beim Turteln mit ihrem Freund in London von Paparazzi abgelichtet.

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova in Monaco

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Boris Beckers Tochter

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova in Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de