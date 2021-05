Anna Ermakova (21) scheint total glücklich zu sein! Schon Ende 2019 gab es erste Bilder der Tochter von Boris Becker (53), auf denen sie knutschend mit einem unbekannten Herren zu sehen war. Das Model hüllte sich bislang in Schweigen, was seine Flamme angeht und auch auf Social Media hält man vergebens Ausschau nach dem mysteriösen Mann – doch dafür war das Duo nun wieder auf der Straße zu sehen. Turtelnd flanierte Anna mit ihrem Verehrer durch die Straßen!

Auf neuen Aufnahmen ist das Pärchen bei einem romantischen Spaziergang zu sehen. Dabei konnten die beiden Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder hielten sie an, um einander in den Armen zu liegen. In einem stylishen schwarz-roten Outfit lief die 21-Jährige Hand in Hand mit dem Unbekannten durch die Londoner Straßen.

Näheres zu ihrem vermeintlichen Freund ist allerdings noch nicht bekannt. Noch 2019 hatte die Rothaarige gegenüber Bunte behauptet: "Natürlich haben mir schon einige Männer gefallen, aber es hat dann nie richtig gepasst. Leider hatte ich bisher noch kein Glück in der Liebe." Das scheint sich inzwischen wohl geändert zu haben.

ActionPress Anna Ermakova, Dezember 2019

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Oktober 2020

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

