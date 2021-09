Verscherzen die zwei es sich etwa noch? Bei Prince Charming kämpfen mit Max Rogall, Jan Windisch, Robin Solf, Thomas Hanisch und Maurice Schmitz nur noch fünf Jungs um das Herz von Kim Tränka. Während es die ersten vier eher ruhig angehen lassen und ihre Taktik abwägen, prescht Maurice ordentlich nach vorne. Die offensive Art kommt bei Kim zwar gut an, seine Mitstreiter sehen die Annäherungen hingegen gar nicht gern: Beim Gruppendate kommt es daraufhin zum Streit!

Als einziger Boy muss Max die Villa hüten, während Kim die übrigen vier auf ein energiegeladenes Tanz-Date einlädt. Doch nicht nur auf dem Parkett funkt es: Als Maurice den Krawattenverteiler zu einem Einzelgespräch hinter eine Steinsäule bittet, erhitzen sich am Tisch die Gemüter. "Warum will Maurice jetzt unbedingt hinter die Säule gehen?", echauffiert sich Jan. "Na, weil die knutschen wollen", schlussfolgert Thomas direkt – womit er richtigliegt! Kim und Maurice tauschen hinter der Säule einen innigen Kuss aus.

Zurück am Tisch herrscht Katerstimmung: Jan ist sichtlich sauer auf Maurice. Robin und Thomas wirken dagegen peinlich berührt vom Zoff der beiden. Das nervt schließlich auch Kim, der wohl kein Potenzial mehr in der Situation sieht und das Date beendet. "Diese Stimmung zwischen den Jungs kotzt mich so an gerade! Wenn einer dabei ist, der sich die Zeit nimmt, sitzen die anderen da und holen die Giftspritze raus", macht der Beau seinem Ärger Luft.

TVNOW Kim Tränka mit den Boys beim "Prince Charming"-Gruppendate

TVNOW Maurice Schmitz und Kim Tränka bei "Prince Charming" 2021

TVNow Kim Tränka, Prince Charming 2021

