"Prince Charming"-Star Maurice Schmitz hatte einen Tumor

Maurice Schmitz dokumentiert auf Social Media eigentlich die schönen Momente seines Lebens. Jetzt macht der Influencer allerdings eine schwere Erkrankung auf Instagram öffentlich. Mit mehreren Fotos offenbart der Charming Boys-Star seinen Followern, dass bei ihm ein Tumor gefunden wurde. Laut einem fotografierten Anamnesebogen scheint er häufig an Kopfschmerzen gelitten zu haben, die unter anderem zu der Diagnose führten. Ein weiteres Bild zeigt den Ex-Freund von Kim Tränka in einem Krankenhausbett. Darauf sind seine Haare kurz rasiert, doch trotz der unschönen Umstände gibt Maurice einen Daumen hoch und lächelt leicht.

Gerade in dieser schweren Zeit kann sich der Kölner auf die Unterstützung seiner Community verlassen. "Alles alles Gute, Mo. Ich drücke dich ganz fest aus der Ferne. Erhole dich gut", kommentiert eine Userin unter seinem Post. "Mach dir keine Sorgen wegen der Haare, so ein hübsches Gesicht entstellt gar nichts! Du hast es überstanden, das ist das Wichtigste!", gibt ihm ein anderer Follower mit auf den Weg. Auch Arne Bruns, ein ehemaliger Prince Charming-Kandidat, wünscht: "Gute Besserung, mein Lieber!"

In seinem Privatleben ist dem 26-Jährigen seine Familie die größte Stütze. Als stolzer Onkel verbringt Maurice viel Zeit mit dem Nachwuchs seiner Schwester. Außerdem ist seine Mutter eine der wichtigsten Personen für den amtierenden Mr. Gay Germany. Im Netz widmete er ihr deshalb kürzlich rührende Worte: "Darf ich vorstellen: Die stärkste Frau in meinem Leben, die trotz allem nie ihr Lächeln verloren hat und zugleich bei jeder Idee, mag sie noch so verrückt sein, mein größter Supporter ist."

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz, Realitystar

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz, Influencer