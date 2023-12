"Prince Charming"-Gewinner Maurice Schmitz ist pansexuell!

Er will nicht länger ein Geheimnis daraus machen. 2021 wurde Maurice Schmitz durch seine Teilnahme an der dritten Staffel von Prince Charming bekannt. Die queere Datingshow verließ er an der Seite des damaligen Prinzen Kim Tränka. Allerdings war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. In diesem Jahr nahm der Influencer an dem Spin-Off Charming Boys teil – aber ohne Erfolg. Nun überrascht Maurice mit einem Outing: Er ist pansexuell!

Auf Instagram richtet der 25-Jährige eine besondere Botschaft an seine Fans. Maurice veröffentlicht einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss von sich und hinterlegt diesen mit einer Flagge für Pansexualität in Form eines Herzens. "Am Ende des Tages ist es Liebe", schreibt er dazu und fügt dem Kommentar ebenfalls ein rosafarbenes, gelbes und hellblaues Herz-Emoji hinzu.

Erst im Juni konnte sich der Hottie über einen großen Meilenstein freuen: Er wurde zum diesjährigen Mr. Gay Germany gekrönt. "Maurice Schmitz, Marketing Manager und Content Creator aus Köln, hat bereits zwei Jahre Erfahrung als Vize Mr. Gay Germany 2021 sammeln können und ist den Aufgaben bestens gewachsen", hieß es dazu im Netz.

Anzeige

Instagram / thegreatestmoman Kim Tränka und Maurice Schmitz im Mai 2022

Anzeige

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz, Influencer

Anzeige

Charming Boys, RTL Maurice, Aaron und Lukas von "Charming Boys"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de